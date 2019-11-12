龔成　當市場出現「少年炒神」　有何啟示？

無論任何投資市場，總有一個時期會出現很多所謂乜乜炒神，甚至是年輕的炒神以無敵的姿態出現，如甚麼少女股神、少年樓神、少年炒神等的封號。

當然，我認為他們當中有部分是有實力的，但我亦可以肯定，亦有不少只是剛巧遇到大升市，令他過往的投資變得很成功。即是說，目前成功只是剛好經歷周期中上升的部分，而最可怕的下跌部分，他仍未開始經歷，遊戲仍未完結，怎能這麼快判為勝利呢？

--周期可達7年--

股市周期可以是3、5、7年，商品周期可以是10年，樓市周期可以是10幾年。在投資中，連一個完整周期都未經歷完的投資者，莫說是神，就連畢業都未稱得上。

所以，每以聽到一些年輕的炒神，就令人十分擔心，因為他們的投資經驗可以只有幾年，他用同一套投資方法一直沒有問題，因他由第一天開始便乘着大升浪而前進。就算他們知識豐富，對市場的歷史、股災等有認識，亦有很好的投資知識與技巧，但事實是，未經歷過就是未經歷過。

--讀書時期的經歷--

話說我十多年前的讀書時期，有年我利用暑假到一間外匯公司做外匯孖展經紀，當時我是新人，並與其他5個新人一同培訓，然後要出去考試，要兩份卷均合格才可以出牌照（不知現時是否仍一樣），我們6人去考，只得1人兩份卷都同時合格，無錯，這個人就是我。

同時，我在公司培訓期間的模擬投資買賣成績比率已到達了買10贏8的境界，可說是天下無敵（我當時自己以為）。很快，我便找到一個客戶並開了戶口，而我自己亦同時開了戶口給自己炒(用家人的名，因自己名不可)。

過往的成功經歷令我的危機感大減，很快我便開始買賣(客與自己的倉同步炒賣)，而這個故事的發展對於看文的你來說可能是有趣，但對於我來說，卻是...(下周二專欄續)

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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