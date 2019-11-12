就清盤呈請　興業太陽能與德銀達成和解

據此，公司已同意於目前債務重組生效日期支付予該銀行約定金額(和解金額)，以最終解決該銀行對公司的所有債權。

根據和解契據，一份駁回呈請書而無費用指令的同意傳票將於本年11月12日遞交予高等法院。

據和解契據，該銀行同意：(a)不提交香港與百慕達協議安排中界定的任何索賠通知書；(b)不得就任何一項安排投票；(c)不得挑戰或以其他方式反對任何一項安排；及(d)在任何情況下均不得要求獲得安排中界定的任何安排代價的權利(除非在可能情況下，全額及未扣除任何款項之和解金額於到期時未支付)。

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