就清盤呈請 興業太陽能與德銀達成和解
2019年11月12日 12:22
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興業太陽能(00750)就有關德意志銀行香港分行提出對其清盤的呈請書作出公布，已於2019年11月11日與該銀行達成和解，並訂立和解契據。
據此，公司已同意於目前債務重組生效日期支付予該銀行約定金額(和解金額)，以最終解決該銀行對公司的所有債權。
根據和解契據，一份駁回呈請書而無費用指令的同意傳票將於本年11月12日遞交予高等法院。
據和解契據，該銀行同意：(a)不提交香港與百慕達協議安排中界定的任何索賠通知書；(b)不得就任何一項安排投票；(c)不得挑戰或以其他方式反對任何一項安排；及(d)在任何情況下均不得要求獲得安排中界定的任何安排代價的權利(除非在可能情況下，全額及未扣除任何款項之和解金額於到期時未支付)。
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