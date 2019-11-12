大和：中港股市未來12個月調整將更深

大和亞洲區股票研究部首席股票策略師Paul Kitney表示，內地及香港股票未來12個月勢有更深調整，原因是美國之前減稅的經濟刺激作用減退，其對全球金融市場的衝擊會愈益明顯，美國經濟明年下半年至2021年會有頗為急劇的放緩，政府和央行恐怕沒有足夠措施反制周期性經濟下行；更何況中國需要改革金融系統，不能大舉刺激。

Kitney不排除如果香港社會動盪、中美貿易戰及英國脫歐之不確定性緩和，以港股如此低殘，將會有頗為急劇的反彈，可是長遠恐怕還是向下，其中港股會較全球股市跌得多，大和目前對內地及香港股票的投資評級均為「減持」。

他指出，真正的周期性問題出於全球貿易增長遇冷，內地經濟增長卻與全球貿易增長高度相關，但不認為資金會結構性地流出亞洲。首先，東盟和印度有人口紅利，而近期高位橫行的美元，待美國經濟下滑時自會下跌。

對於近期內地出現農村商業銀行擠提，該行亞洲區金融研究主管齊曉亮同意，城商行和農商行是內地金融系統最脆弱且需要留意的一環，不但資產質素，其企業管治也令人關注。不過，他指出，內地有存款保障制度，近日擠提事件亦與有關銀行溝通功夫不足，以致不實流言傳開有關。

Kitney亦不認為擠提事件反映內地流動性有繃緊趨勢，內地流動性沒大問題，人民銀行政策亦會適度放鬆銀根，前提是不讓人民幣急貶，以免阻礙中美貿易談判和加重企業的美元債負擔。

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