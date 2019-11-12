新股專輯：康龍化成入場費3989元

該公司擬發行約1.16億H股，10%為公開發售，集資規模40.2億至46.03億元。按招股價範圍，未計行使超額配股權下，康龍化成預測2021年市盈率介乎25.8至29.5倍。

是次引入5名基礎投資者，合共認購1.6億美元(約12.48億港元)股份，包括中國國有企業結構調整基金及清池資本(Lake Bleu)各認購4,000萬美元；奧博資本(OrbiMed)認購3,000萬美元；美國資產管理公司Oaktree Capital Management及亞洲基金公司Athos Asia Event Driven Master Fund認購2,500萬美元，設6個月禁售期。

翻查資料，康龍化成今年1月28日在深圳證券交易所上市，籌資5.03億元人民幣(下同)，招股價為每股7.66元，上市當日漲停。以周一收市價49.55元計，至今累升5.46倍。是次在港的招股價，較昨日A股收市價有所折讓。

另外，聆訊後初步招股文件顯示，該公司截至2019年6月底止半年，利潤按年增長30.14%至1.56億元；收入16.36億元，按年升28.8%，研發開支按年大增83.36%至2,668.7萬元。2018年全年利潤達3.35億元，按年升53.58%；收入按年增加26.76%至29.08億元；研發開支為3,161.1萬元，增加39.82%。

該公司主要提供實驗室服務、臨床開發服務，以及化學、製造和控制(CMC)服務。過去3年，實驗室服務為其最主要收入來源，收入佔比約65%至70%，今年上半年該部分業務貢獻10.59億元收入，按年升24.31%，惟收入佔比下降2.3個百分點至64.8%。

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