高盛料第四季香港營商環境仍充滿挑戰

高盛資產管理策略顧問方案部國際市場策略團隊主管James Ashley預計，受中美貿易戰及內地結構性問題影響，明年內地本地生產總值增長將輕微低於6%，並預期香港第四季將繼續受到政治因素及中美貿易戰影響，營商環境依然充滿挑戰。

他稱，香港經濟已經步入衰退，並要面對政治因素風險。除香港以外，政治不明朗因素是全球性問題。目前沒有方法去預測政治及央行政策的不確定性，惟投資者可部署長期投資機會。該行正嘗試將不明朗因素，轉化為投資者可以利用、並轉化為對他們有利的因素。

長期而言，Ashley預料，隨着內地逐漸成為金融強國及開放市場，投資者將聚焦當地，並吸引更多資金流入。此環境下，香港會因而受惠。高盛資產管理建議「增持」內地、印度及東南亞市場的股票。

過去12至18個月新興市場一直受到不同因素影響，他認為，今年油價大幅下跌，對新興市場屬正面信息，預計接下來的一年至年半，新興市場將呈現新景象。

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