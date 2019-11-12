Apple Card涉性別歧視醜聞　皆因搵錯發卡夥伴？

美國蘋果公司(Apple Inc.)夥拍高盛在美國發行信用卡「Apple Card」，早前透露有意推行全球版本，引來全球果粉熱切期待。不過，最近「Apple Card」卻醜聞纏身。

華爾街監管機構對高盛的信用卡業務展開調查，懷疑該行在確定客戶的信用卡額度時，涉及性別歧視。紐約金融服務管理局局長Linda Lacewell的發言人表示，任何有意或無意導致歧視婦女或其他受保護階層的算法，都違反紐約法律。

外媒報道，Ruby on Rails創辦人David Heinemeier Hansson近日於社交網站發文，譴責「Apple Card」給予他及其妻子的信用額度，分別相差20倍之多。不過，他未有透露夫婦二人的具體收入等相關訊息，只稱他們共同提交納稅報單，而其妻子的信用評分更高。

高盛發言人Andrew Williams回應指出，公司的信貸決定是基於客戶的信譽，而非性別、種族、年齡、性取向或法律禁止的任何其他依據。

至於高盛銀行美國行政總裁Carey Halio在致客戶的信中承諾，對於那些信用額度低過預期的「Apple Card」申請人，公司將重新評估他們的信用額度。另外，公司指出來沒有，也永遠不會根據性別等因素做出決定。實際上，在「Apple Card」申請審批過程中，公司並不知道申請人的性別或婚姻狀況。

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