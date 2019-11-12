樓價UPDATES：南區豪宅成交破悶局

南區豪宅交投仍見緩慢，終突破本月悶局。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●南區嘉麟閣2座中高層A室，實用面積1,390方呎，屬三房包括套房連工人套房間隔。有用家鍾情屋苑質素及環境，加上成功議價100萬港元，終以4,400萬元承接，實用呎價約31,655元。本年至今，該屋苑錄得3宗買賣，現時放盤量約10個，每方呎叫價介乎32,374元至59,155元。

●西半山嘉兆臺錄得5個月來首宗買賣，物業1座中層C室兩房戶，實用面積687方呎，享開揚景，今年10月叫價1,380萬元，經議價後，減價117萬元，以1,263萬元沽出，實用呎價18,384元。原業主於2011年3月以859萬元入市，持貨8年帳面獲利404萬元。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔本月交投表現不俗，至今暫錄4宗成交，平均實用呎價約18,007元。屋苑10座高層G室，實用面積484方呎，兩房間隔，向東北方及享開揚園景，本月初開價900萬元，經連番議價後，累減35萬元，以865萬元易手，實用呎價17,872元。原業主於2008年5月以315萬元入市，11年升值逾1.7倍。

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新界區

●馬鞍山迎海本月至今累錄5宗二手成交，平均實用呎價為15,902元。屋苑1座高層A室，實用面積496方呎，為兩房連儲物房間隔，外望園景。單位於今年10月底放售，原開價810萬，經議價後減價8萬元，以802萬元售出，實用呎價16,169元。現時約有235個放盤，同類型單位叫價由780萬元起。

●馬鞍山新港城F座高層08室三房戶，實用面積551方呎，開價900萬元，獲用家議價至880萬元購入，實用呎價15,971元。上址為原業主於1997年以465萬元購入，持貨22年帳面獲利415萬元。

●元朗世宙5座高層J室，實用面積422方呎，以兩房間隔，7月中至今累減40萬元，以675萬元成交，實用呎價15,995元。買家為用家，鍾情屋苑樓齡新，單位景觀開揚，故睇樓一次即決定入市自住。原業主則於2015年12月以560萬元購入上址，單位期內升值21%。

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