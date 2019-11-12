【專家點評】內房高息債值得留意

中美貿易談判再現暗湧，我們暫時認為中美雙方仍展示強烈政治意願，希望達成協議，估計能夠避免貿易戰再度升溫的機會率高達九成。如果雙方確實同意撤回部分關稅，人民幣料最直接受惠，在岸價或重回6.85至6.95兌一美元附近。

內地經濟增長方面，有部分行業弱勢似近尾聲，例如汽車行業減產幅度已經超過銷售跌幅，並消耗了存貨。補存貨，配合之前的寬鬆政策，有望刺激第四季的工業增長。近期較能代表民企情況的財新製造業採購經理指數，反彈至51.7，某程度上亦反映內地經濟喘定。

內地上一次出現經濟周期復甦，要數2015及2016年，期內股市及高息債券均錄得好表現。當時內地工業數據在2015年9月見底，之後股市展開持續大約兩年的升勢，首年MSCI中國指數，直至2016年9月上升了13%，之後直至2018年1月，累積再升62%。行業當中，電訊服務、非必需消費品及地產股表現最好。

當然我們不會過分樂觀，目前商業周期較2015/2016年有疲態。MSCI中國指數則仍較2018年高位低出27%。內房股自8月以來明顯跑贏，科網股相對落後，當中大型網絡零售商及媒體娛樂企業，具更大反彈空間。

目前內房企業主導內地高息債市場(約佔73%)，整體內房債券(包括投資級別及高息債)息差約590個基點，與2015年9月時水平相若，加上他們銷售普遍符合或超出預期、內地債市違約率經歷去年下半年急升後亦逐步回落，我們認為內房債息差仍具顯著收窄空間。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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