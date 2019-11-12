【即市分析】小米股價仍不離上落格局…
2019年11月12日 15:15
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東方產經專欄作者HS哥：中美貿易談判現變數，港股唔上唔落，不過部分板塊都唔算太差，其中新經濟股早前炒過一輪，美團點評(03690)股價早前就反覆衝頂並嘗試挑戰紅底價，至於小米(01810)近幾個月都冇乜升過，究竟值唔值得追落後呢？
小米董事長雷軍在內部郵件中稱，雙11網購銷售額達61.13億元人民幣，在全平台拿下219項第一，其中手機全平台銷量超過105萬部；智能生活產品售出555萬件，按年增148%；小米電視包辦全平台銷量額/銷量第一。從數據睇，上述營運表現似乎唔錯，惟從股價表現看，資金還是卻步，數據有幾靚仔都冇用。
走勢上，該股股價近幾個月主要在8.5至9.5元窄幅上落，多條主要平均線交纏多時，走勢中性，所以就算幾睇好集團前景，在股價未確認破位前，只宜在上述區間炒上落。
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