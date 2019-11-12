【即市分析】小米股價仍不離上落格局…

小米董事長雷軍在內部郵件中稱，雙11網購銷售額達61.13億元人民幣，在全平台拿下219項第一，其中手機全平台銷量超過105萬部；智能生活產品售出555萬件，按年增148%；小米電視包辦全平台銷量額/銷量第一。從數據睇，上述營運表現似乎唔錯，惟從股價表現看，資金還是卻步，數據有幾靚仔都冇用。

走勢上，該股股價近幾個月主要在8.5至9.5元窄幅上落，多條主要平均線交纏多時，走勢中性，所以就算幾睇好集團前景，在股價未確認破位前，只宜在上述區間炒上落。

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