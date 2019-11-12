【市後重點睇】油價回穩　道期揚升

2019年11月12日 16:13
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    美匯指數報98.3；圓匯見109.24；歐元兌美元報1.10；鎊匯報1.28。港匯處低見7.82。離岸人民幣(CNH)曾高見6.9925。金價企1,450美元水平。國際油價回穩，布油報62.45美元，紐油報57.05美元。道指期貨升36點。
    ●恒生指數全日升138點或0.52%，報27,065點。https://bit.ly/2Q9N1NO
    -PERSTA曾飆148%。
    -新股專輯：康龍化成入場費3989元。https://bit.ly/2Qkaexd
    ●A股快報：滬綜指收升0.1%，險守2900點關。
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    ●亞洲股市：日股收升188點，半導體股做好。
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    ●高盛料第四季香港營商環境仍充滿挑戰。
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    ●【專家點評】
    -內房高息債值得留意。https://bit.ly/2qLnFew
    -長江生命科技可博重估。https://bit.ly/2X40ckQ
    -香港暴亂不止，港股或回試25000。https://bit.ly/2pRVyKR
    ●【即市分析】
    -小米股價仍不離上落格局...。https://bit.ly/36UcH7b
    ●【股匯攻略】黃金白銀暫不宜吸納。
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    ●【大行報告】
    -美銀下降瑞聲科技評級。https://bit.ly/2p9X0rz
    -大和指中港股市未來12個月調整將更深。https://bit.ly/2rsXdXt
    -富瑞料澳門本月博彩收入按年跌12%。
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    ●Apple Card涉性別歧視醜聞，皆因搵錯發卡夥伴？
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    ●新盤部署：山水盈暫錄逾200張入票登記。
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