【市後重點睇】油價回穩 道期揚升
2019年11月12日 16:13
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美匯指數報98.3；圓匯見109.24；歐元兌美元報1.10；鎊匯報1.28。港匯處低見7.82。離岸人民幣(CNH)曾高見6.9925。金價企1,450美元水平。國際油價回穩，布油報62.45美元，紐油報57.05美元。道指期貨升36點。
●恒生指數全日升138點或0.52%，報27,065點。https://bit.ly/2Q9N1NO
-PERSTA曾飆148%。
-新股專輯：康龍化成入場費3989元。https://bit.ly/2Qkaexd
●A股快報：滬綜指收升0.1%，險守2900點關。
●亞洲股市：日股收升188點，半導體股做好。
●高盛料第四季香港營商環境仍充滿挑戰。
●【專家點評】
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-小米股價仍不離上落格局...。https://bit.ly/36UcH7b
●【股匯攻略】黃金白銀暫不宜吸納。
●【大行報告】
-美銀下降瑞聲科技評級。https://bit.ly/2p9X0rz
-大和指中港股市未來12個月調整將更深。https://bit.ly/2rsXdXt
-富瑞料澳門本月博彩收入按年跌12%。
●Apple Card涉性別歧視醜聞，皆因搵錯發卡夥伴？
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