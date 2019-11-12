歐股早市向好 汽車股升約1%

國際貿易關係進一步回暖，報道指美國擬押後對歐洲汽車加徵關稅。歐股早段向好，英國富時100指數報7,357電，升28點或0.39%；德國DAX指數報13,243點，升44點或0.34%；法國CAC指數報5,905點，升11點或0.19%。

歐洲汽車股全線上揚，平治母企戴姆勒、寶馬汽車及快意佳士拿均升1%。

全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)宣布，收購手工釀造啤酒製造商Craft Brew Alliance餘下的68.8%股權，後者估值高達3.21億美元(約25.03億港元)。百威英博股價跌0.07%。

英國電訊商Vodafone提高了其對2020財年的調整後盈利預期，這得益於其對歐洲Liberty Global某些資產的收購以及出售其新西蘭業務，Vodafone股價升1.34%。

德國郵政公布第三季度淨利潤為5.61億歐元，幾乎比去年同期的1.46億歐元增長三倍。德國郵政升1.46%。

英國歐股消息方面，脫歐黨在大選為保守黨讓路，避免脫歐再生支節。英鎊兌美元報1.2837，跌0.14%。

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