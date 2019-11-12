Adidas回歸德國生產計劃告終

德國運動用品公司Adidas的回歸德國生產計劃告一段落。外國傳媒報道，該公司宣布在2020年4月前，結束德國國內的全自動化無人工廠生產，並將生產線遷往亞洲。

Adidas在2017年重啟德國的運動鞋生產線，並通過機械人作全自動化生產，當時標誌着該公司生產線時隔24年重返老家，但經過短短三年，這項計劃便終結，不過Adidas堅稱「已達成目標」。

事實，除了在德國的無人工廠外，該公司在2018年亦於美國亞特蘭大開設同樣的工廠，據報該條在美國的生產線也將停止運作。

Adidas曾表示，希望通過在主要消費地區附近進行全自動化生產，能在短時間設計及生產符合消費者喜好的產品，但分析指，歐美需求減少，以及成本一直未能壓低，都令計劃遇挫。

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