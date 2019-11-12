【fb直播】港股V彈 短期見底未？
2019年11月12日 16:43
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港股周二(12日)呈V型反彈，重上27000關，日內波幅超過260點，港股短期已見底？大市走勢反覆，揀公用股係咪首選？
騰訊控股(00700)明日(13日)公布季績，股價績前抽上，明早先至買入值博率高唔高？
部分新經濟股有資金流入，多日被北水資金留意的美團點評(03690)，最多升約5%，美團月底就公布業績，唔通真係有大驚喜？而小米集團(01810)「雙11」網購銷情理想，最多升近2%，純粹彈一彈，抑或見底回升？
物業管理股唔理市況繼續向上衝，股份近期輪流破頂，依家先至追入會唔會太遲？
藥股跑輸大市，兩大藍籌藥股—石藥集團(01093)及中國生物製藥(001177)都要回吐，強勢股趁回調就要即刻吸納？
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