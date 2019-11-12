新股專輯：未有盈收生科企康寧傑瑞今周闖關

市場消息指，尚未有盈利或收入生物科技企業康寧傑瑞生物製藥計劃本周進行上市聆訊，目標集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。

該公司專注於研發、生產和商業化創新腫瘤免疫生物大分子靶向藥物，目前擁有8種腫瘤候選藥物，其中4種候選藥物處於臨床階段。上市前曾進行2輪融資，引入生物醫療投資公司奧博資本(OrbiMed)、美國資產管理公司Hudson Bay等。

據初步招股文件，截止今年3月底止首季，虧損3,312.1萬元人民幣(下同)，2018年同期則蝕1,442.1萬元；研發開支按升增加1.31倍至2,573.9萬元。2018全年虧損2.02億元；研發開支6,560.8萬元。

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