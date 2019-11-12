恒大：首款新能源車將於2021年量產
2019年11月12日 19:23
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內地媒體報道，恒大集團在周二(12日)在廣州一個活動中，該集團主席許家印，計劃三年投資450億元人民幣(下同)發展新能源車業務，而集團首款新能源車「恒馳1」，計劃於明年上半年亮相，並於2021年量產。
他又稱，未來5至10年，恒大年產規劃100萬輛新能源車，而未來10至15年，規劃產量更達500萬輛。
恒大近年積極投入新能源車發展，於今年6月宣布將投資1,600億元，於廣州南沙區建設新能源車三大基地，又與瀋陽市人民政府訂立戰略合作協議，將投資1,200億元在瀋陽建設新能源車三大基地等項目，協助當地建設國家汽車產業中心。
中國恒大(03333)周二收報19.12港元，升0.42%。
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