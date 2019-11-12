東南亞「雙11」訂單破紀錄　客流增長3倍

每年的「雙11」購物節都是內地網民頭號大事，今年東南亞電商用戶也加上「剁手黨」行列。

「雙11」購物節在東南亞日益增長的電子商務市場上流行起來。據東南亞最大電商平台Lazada透露，「雙11」購物節開始第一小時，平台就成交了300多萬張訂單。

區內另一家電商平台Shopee也透露，第一個小時內訂單量較去年增加了兩倍；ShopBack的網站和移動客戶端流量同樣在一個小時內達到峰值，與去年同期相比，客流量增長3倍以上。

市業研究報告認為，到2025年東南亞互聯網經濟規模將達3,000億美元。到2023年，亞洲地區在線零售總額將從2018年的190億美元增至530億美元，佔全部零售總額的6.5%。

事實上，今年並非東南亞電商首次舉行「雙11」購物狂歡，但今年就玩出了許多新花樣。例如，Lazada與Shopee都設計了帶有互動功能和社交遊戲的移動應用程序，旨在讓用戶在平台上停留時間更長、參與度更高。

Lazada增加了這樣一個功能，用戶可以在朋友的幫助下「劈價」。專家表示，這個概念最初是由中國電商拼多多為獲得新用戶而提出的，社交分享對獲取新客戶非常有效。

－－－－－－