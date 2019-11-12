樓價UPDATES：白居二尾班車買家趕入市

白居二尾班車買家繼續趕入市，將軍澳居屋茵怡花園剛錄得一宗同類單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●茵怡花園5座高層B室，實用面積473方呎，以三房間隔，望開揚景觀。單位於今年4月放盤，原開價530萬元，最終獲區外白居二買家於未補價第二市場以480萬元承接，實用呎價10,148元。

●紅磡海濱南岸3座中層F室兩房戶，實用面積589方呎，以830萬元沽出，實用呎價14,092元。據了解，原業主於2012年11月購入上址，當時作價530萬元，持貨7年至今沽售，帳面獲利300萬元，期內升值約57%。

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新界區

●沙田帝堡城2座低層G室，實用面積851方呎，以三房包括套房及連工人套房間隔，成交價950萬元，實用呎價11,163元。上址為原業主於2000年10月購入，持貨19年帳面獲利620萬元。

●沙田翠湖花園D座高層08室，實用面積764方呎，以三房包括套房設計，享單邊河景，屬優質樓王單位，獲買家以1,159萬元連車位購入，實用呎價15,170元，單位28年升值近6倍。

●屯門寶怡花園2座高層D室兩房戶，實用面積480方呎，買家鍾情單位間隔實用，加上業主提高議價空間，由570萬元累減至528萬元，故決定購入，實用呎價11,000元。

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