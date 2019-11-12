Apple TV+未獲正面評價　傳節目主管將離職

蘋果公司(Apple Inc.)推出Apple TV+服務後，作品未獲得影視評論家的正面評價，消息指公司的節目主管金·羅森費爾德(Kim Rozenfeld)即將離職。

羅森費爾德於2017年中旬加入公司，主要負責Apple TV+的劇本節目和紀錄片以及無劇本節目，直接向Apple TV+主管Zack Van Amburg與Jamie Erlicht匯報。

據報他的離職是蘋果重組網絡視頻業務高管團隊的一部分，但值得注意的是，羅森費爾德與蘋果的合作不會就此結束。

據報，他的離職協議中包含Apple向其製片公司Half Full Productions優先購片的交易。優先購片交易將有效地為蘋果公司第一時間提供內容。

羅森費爾德之前管理的兩大內容將分成兩個獨立的部門，劇本開發主管Matt Cherniss將負責監管劇本節目。4月份加入的紀錄片主管Molly Thompson將負責監管紀錄片和系列節目。

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