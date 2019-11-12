【深度解構】外媒評港優勢漸輸星滬　金融中心地位危

香港法制完善成內地資金對外的出口，且大型金融機構在本地植根已深，然而分析指，香港的股市成交額落後於上海，財富管理業務亦正向新加坡流失，加上本地社會衝突引起的動盪之下，香港金融中心地位正受星和滬威脅。

彭博從多方面比較滬港星三地優勢。其中，香港為不少企業首次公開招股(IPO)的落腳地，IPO融資能力於三地中幾乎長久稱冠，去年本地IPO集資額就達3,680億美元(約2.87萬億港元)。金融中心兩大功能分別是融資和資產管理，當香港幫助企業上市的同時，亦有機會贏取其業務讓資金再投資。

不過，隨着內地放寬政策鼓勵企業透過股市融資以代替借貸，令上海證券交易所逐漸成為香港的強大對手。上交所更後來居上，今年的IPO規模總額有機會為十年以來第二次超越香港。如果說香港的優勢是吸引海外資本，上海則是內地企業的本土集資中心，散戶參與度高，每日成交額比香港還要大。

另外，香港在財富管理業務方面雖仍稱冠三地，可惜去年卻沒有增長，加上社會動亂不息亦令投資者愈來愈擔心，並將資產外移。高盛集團估計，8月時就有多達40億美元投向星洲。事實上，8月香港存款流出的速度顯著，相反新加坡外幣存款在9月則創新高。

至於說到未來經濟增長，上海優於星港。報道引述上海邦信陽‧中建中匯律師事務所合夥人謝鴻銘表示，上海是中國的金融中心，將持續受惠於人民幣國際化，以及全國規模宏大的經濟增長。

不得不提的是，內地很多城市在營商的國際排名上仍處處落後。世界銀行的《2019年營商環境報告》預計，中國內地明年營商環境排名雖然會上升15位，但在國際上仍只排第31，與預期分屬亞軍和季軍的新加坡與香港相去甚遠。

英國《經濟學人智庫》亦將新加坡營商環境列在82個地區之首，香港和中國則分別排名10和56。該機構發言人稱，中國資本帳封閉，以及層層疊的監管體系，都令其排名遠遜他人。事實上，上海的稅率亦大幅高於星港兩地。

此外，還有一個損害香港競爭力的地方，就是香港寫字樓租金較滬星「貴一大截」，加重營商成本，直接削弱香港作為金融中心的吸引力。

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