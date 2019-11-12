【財經評論】港競爭力大倒退　投資者蟬過別枝

經濟低迷，好不容易捱到孟冬之時。面對複雜多變的外部環境，香港經濟本已挑戰重重，偏偏本土社會亂局持續近半年尚未平息，內外交煎下，人財兩空。在地區性競爭上，更落得「不戰而敗」，地產市場投資前景排名榜中竟然墊底！繼續亂下去，香港恐怕沒有最衰，只有更衰！

國際評級公司穆迪近日以地緣政治動盪將削弱政府債務安全性為由，對2020年全球主權信用評級發表負面展望。事實上，民粹主義興起，地緣政治動盪，加劇經濟放緩風險，降低了高負債國家的緩衝能力，進一步威脅全球政府債務。中美貿易戰、英國脫歐進程屢次遇阻，都是例子。不少投資銀行預計，明年美國經濟將面對衰退風險；中國經濟增長難再「保六」；英國脫歐過程未必順利；歐洲經濟持續疲弱，在進入負利率年代後即使再重啟量化寬鬆，刺激效用亦令人懷疑。

香港作為一個外向型經濟體，景氣備受外部環境影響。在中美貿易戰的背景之下，去年第4季香港經濟增長開始放緩，對後向已露端倪。今年6月起香港反修例事件所引發的社會動亂，更加劇了經濟下行的風險，如今已陷於技術性衰退。

今年9月，評級公司惠譽廿四年來首降香港的信貸評級。穆迪其後亦下調了香港評級展望至「負面」，據過往統計，給予「負面」展望評級後，六成半機會在8至9個月後會下調信貸評級。依香港政經敗壞局面來看，只怕這方面的噩耗接踵而至。

所謂「良禽擇木而棲」，近半年的亂局，港府束手無策，民怨日深，走資潮不斷，繼而必是移民湧現，意味人財兩失，昔日會生金蛋的寶地，變得一無是處。難怪在一份關於2020年亞太房地產趨勢的報告中，以預期漲幅衡量，在22個城市中，香港排名由2019年的第14位，急跌至包尾。反觀主要競爭對手新加坡，則成為區內前景最佳的市場。再一次印證，香港自甘墮落，新加坡成為大贏家。

要決定一個市場的地產投資前景，當觀其經濟表現。目前香港可說水深火熱，貿易、旅遊及零售業都大受打擊，投資者悲觀是可以理解。若資金和人才繼續流失，不單地產市場不樂觀，就連香港的國際金融中心地位亦早晚不保。

僅22年光景，幾大經濟支柱相繼倒下。昔日被譽為世紀福地、東方之珠、旅遊之都的香港，老本已給這無能政府一鋪清袋敗得光光！香港人除了怨命，夫復何言？

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