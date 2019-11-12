夜市UPDATES：美股轉升　港夜期失二萬七

美股早段反覆轉升，市場等待美國總統特朗普在紐約發表講話。美股道指報27,732點，升41點或0.15%；標指報3,094點，升7點或0.23%；納指報8,488點，升24點或0.28%。

香港周二(12日)晚各區示威衝突持續，港股期指夜市報26,927點，跌55點，低水138點。

投資者期望從特朗普講話獲取特朗普對貿易及經濟的看法的相關信息。QMA投資總監Ed Keon認為，特朗普永遠是令人意外的因素。Cowen政策策略師Chris Krueger也相信，特朗普的演說將有一定指示作用。

接下來，聯儲局主席鮑威爾周三在美國國會發表講話並回答議員們的提問，他可能暗示貨幣政策將暫時保持不變。

另外，數據顯示投資者對Cboe波動率指數期貨合約的空頭押注上周創下歷史新高，反映交易員卻押注股市會進一步上漲，甚至波動性會更低。VIX廣泛被認為是市場上最好的波動率指標，上周五跌至近12的7月來的最低水平。

【22:30】美股周一再創收市新高後，市場觀望美國總統特朗普講話會否提及中美貿易談判，周二道指開市早段續跌18點，至27,672點；納指升13點，至8,477點；標指升2點，至3,089點。

繼蘋果公司(Apple Inc.)的Apple TV+後，迪士尼的串流平台Disney+周二啟動，Wedbush分析員艾夫斯表示，Netflix的領導地位明顯地正在動搖，估計Netflix可能有最少10%用戶轉投其他新平台。他維持Netflix「跑輸」評級和目標價188美元，Apple評級則為「跑贏」，目標價300美元。

迪士尼股價早段升0.55%至137.48美元；Netflix股價跌0.45%至292.86美元；Apple股價跌0.34%至261.31美元。

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