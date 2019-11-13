券商料本月澳門賭收插12%

受中國經濟放緩，以及香港社會動盪影響，多家券商預期11月澳門博彩收入將顯著下跌。其中，富瑞料本月初澳門賭企的貴賓業務每日轉碼數按年大跌約三成，由此推算本月澳門賭收將按年跌8至12%，跌幅有機會為今年迄今最差。

富瑞報告引述市場消息估計，11月首十日澳門日均博彩收入7.5億澳門元，貴賓業務的每日轉碼數按年大跌30至32%，表現較為穩定的中場業務僅能抵銷部分貴賓業務的跌幅，估計本月整體賭收介乎221億至231億澳門元。

此外，另一券商Sanford Bernstein亦同樣估計，澳門本月首10日的日均賭收為7.5億澳門元，按年跌10%。該行指，澳門博彩業繼續面臨中國經濟減速、在岸人民幣持續疲軟、中美貿易緊張局勢等不利因素，加上香港示威活動，或令部分交通中斷，妨礙旅客由內地經香港轉往澳門的路程。

報告預計，澳門本月賭收按年下降6至10%，但中場業務保持強勁，估計有較低雙位數增幅，但貴賓廳業務跌幅逾30%。

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