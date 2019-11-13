香港會計師公會　核數師角色有多重要？

在金融市場上，投資者部署是否入市，除了參考經濟大氣候之外，亦取決於上市公司「盤數」夠不夠亮麗，因為這些數據會直接影響股價和投資回報。

不過，如何判斷企業帳目是否真確、有沒有「水分」，就要靠核數師把關，發揮「專業懷疑」的精神，從帳目的數字間尋找、透視可疑之處。為免核數質素令公眾利益受損，監管機構亦很着重核數師有否作出充分的專業懷疑。

一般情況下，公司帳目由公司管理層負責編製，核數師受託按照所取得的帳目證明、向管理層了解情況等，就客戶帳目有否不妥作出專業判斷。

因此，核數師的獨立性十分重要，他們除了靠會計和商業知識，亦要運用這種專業懷疑的DNA，才能發揮獨立、核實的功能。於過程之中，他們亦不能夠依賴客戶過往的合作經驗和信任，以謹慎的態度完成整個審計過程。

為確保核數的質素，核數師「攞正牌」要事事抱懷疑的態度，簡單而言不能照單全收，要查證求真。核數師檢查帳目時，要警覺細察有沒有因錯誤或舞弊而導致錯報，亦要評估核數憑證，從而得出審核意見。

在處理核數證據過程中，核數師要考慮紀錄文件是否真確可靠，有沒有做手腳的迹象。與管理層討論、查問員工或評估專家報告時要夠「心水清」，若發現資訊有矛盾，或報告的假設有商榷之處，核數師便要提出質疑。

他們亦要衡量所收集的核數證明是否充足合適，是否要進行額外的審核程序，尤其涉及管理層主觀判斷、存在欺詐風險，又或大金額交易等情況，更要打醒十二分精神。

上市公司有不少關連人士交易、公平值的估算，以及要經常評估業務能否持續經營等，這些情況均牽涉重要假設和管理層判斷，會計師的獨立性和專業懷疑更加重要。

香港會計師公會的職責之一，是透過專業水平審核計劃監察會計工作的質素，每年亦發表審查結果報告。根據過往審查報告的分析，核數師的專業懷疑態度是影響核數成效的因素之一。

《香港審計準則》亦明確要求，核數師在履行整個審核工作的過程中須具足夠的專業懷疑，偵測有沒有舞弊行徑或可疑程序，以致帳目未能反映真實情況。核數師亦應保留與管理層討論的紀錄、疑問如何解決、評估核數證據充分的理據等，以支持他們的專業判斷。

香港會計師公會

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