大健　證監遭施壓疑團未解

證監會行政總裁歐達禮早前已確認明年9月約滿後便會卸任。他之前出席證監會30周年酒會時爆了些內幕，提到曾遭一家「非常重要且具影響力的公司」施壓，甚至有同事被召去政府「照肺」，但這番言論卻不太引起社會和業界討論和關注。

若此事在近年發生，又若是涉及中資公司，由禮賓府或港督府的主人施壓，是否用錯了力？

由於歐達禮說此事發生在很多年前，且其演說原文是說Government House，所以很難確定地方是禮賓府還是其他地方，故令人有空間猜想，到底事件是近年還是年代久遠。這間公司要求證監會修改一些保護投資者的規則，否則會改在其他海外市場上市。歐達禮指證監會拒絕屈服。

很多人把此事聯想到幾年前想在港上市的一些中資公司，但我不明白，若事情真的在近年發生，又真的是中資公司想透過強手施壓，相信會希望中國證監會出手而非找Government House。

若真的想知道哪一間公司「非常重要且具影響力」，或者只需要一點耐性。歐達禮尚有一年離任已急不及待爆料，說不定明年他離任後會有更多披露。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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