東方日報B1：亞太物業錢景　港包尾　星第一

香港示威活動愈演愈烈，令到本地樓市「錢」景蒙上極大陰影。據城市地產學會（簡稱ULI）與羅兵咸永道聯合發布亞太房地產趨勢報告，以樓價升幅預期衡量，香港是明年區內最差投資前景的城市，排名由今年第14位直插至榜尾，新加坡則是區內最具投資前景的樓市。

ULI行政總裁在報告中坦言：「香港困境為新加坡帶來機遇，至少短期內如此」。根據該報告評分，新加坡以6.31分於明年投資前景居榜首，第二至五位依次為東京、胡志明市、悉尼和墨爾本。至於明年城市發展前景排名，新加坡亦取得亞軍，評級亦為「普遍良好」。反觀香港在兩個榜上均敬陪末席，也是榜內唯一一個城市被評為「表現普遍差」。

該報告續指，香港連月來的街頭示威衝突，大大拖累旅遊業，同時令零售和酒店業大受打擊。有地產經紀指出，香港核心區商業物業成交量太少，價格幾乎沒有變動，而且空置率亦見從歷史低位上升。

相反，報告大力唱好新加坡，雖然幾年前星洲樓市不濟，一七年在投資前景榜更列21位排尾二，但近年海外資金不斷吸納當地寫字樓物業，令空置率創新低，可預見的供應亦不多，故中線而言，市場對其信心「返晒嚟」。

此外，星洲今年上半年物業成交額達49億美元（約382億港元），由於基數低，按年增長率達73%，為同期少數城市物業交投錄得上升，而且大部分的交易都是來自境外資金。當中不少是因為香港激進示威活動持續而逃至新加坡，令當地豪宅及寫字樓物業受惠。

Portwood Capital董事總經理卓百德亦指，新加坡住宅過去四年供應嚴重過剩，但現在不但供求回復平衡，又食正息口回落，而新加坡移民中，高學歷和高收入人比例較香港高，其經濟有更多內在投資驅動的增值。就算新加坡住宅供應多數是政府公營房屋，令樓市波幅不如香港，但與苦於社會動盪的香港相比，可謂完全相反。

卓氏認為，本港住宅樓價的調整為期六至九個月，惟這種較短期的調整自金融海嘯以來並不罕見，如果社會紛亂平息，交投將有顯著反彈。商用物業方面，成交價和租金無疑會因為經濟衰退而受壓，惟從幾乎低絕全球的寫字樓空置率來看，並非供應顯著過剩，更重要是本港地產發展或投資公司槓桿很低，持貨韌力強。

資深財經專家林一鳴亦表示，政局混亂及暴力示威情況持續，料未能在短時間內解決，但香港人及「成功靠父幹」的市民，對住宅需求龐大，加上三至四年後新建房屋數量將會斷崖式暴跌，以及美國進入減息周期，暫時看不到明年住宅樓價會出現大跌的擔憂。

擁有多年物業投資經驗的前補習天王吳賢德（Arthur Kho）認為，過去十多年間，香港樓價累積一定升幅，但近期社會情況不穩，加上缺乏經濟支持，明年物業投資價值因而下降。不過，香港為國際金融中心，未來供應有限，加上內地人對港樓需求龐大，樓市長遠而言仍然看升，只是就投資角度，現市況不宜高追。

不過，資深投資者吳龍飛稱，明年樓市更加「大鑊」，雖然突然出現減息等利好因素，但現時高位入貨只有死路一條。他指出，其實香港經濟仍有隱憂，隨時在未來一至兩個月後爆發，屆時所有業主都會賣樓、賣舖，樓價會大跌一至兩成，所以現時絕對不宜買樓投資，要待明年底才可以考慮入市。

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