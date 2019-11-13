馮宏遠　關注貿戰緩和潛在贏家

周一恒指急回至27,000點關口，雖然短線暫見支持，但本地政治事件在過去數月持續困擾港股，本地地產股、收租股及零售股均持續受累下跌，雖然本地股份估值已跌至低於多年平均水平，惟現時仍欠缺重估催化劑，加上事件近日有轉趨惡化迹象，難言本地風險要延續到何時，筆者認為仍未屬適合吸納的時機。

近期港股資金陸續由本地股流出，有轉投中資股迹象，除了醫藥股及內房股屬較為強勢外，亦延伸至部分耐用品消費板塊，包括汽車股及家電股等，如上期所講，投機者入場的部分原因，是認為此類股份估值過度低殘，因此敢於在行業周期仍未恢復時撈底，另外主流看好中國消費的原因，是認為即使中國經濟進入衰退周期，過去3至4年資產增值所帶來的財富效應，仍足以支撐中國消費行業中短期保持增長，因此在中資股選股上，年初至今均出現着重消費股而貶抑工業股的傾向。

剛公布的中國10月生產物價指數(PPI)按年跌1.6%，從中可見中國製造業今年經營環境之艱難，居民消費價格指數(CPI)則逼近6年新高達3.8%，固然由於非洲豬瘟令豬價飛升的因素，不過很難不令投資者憂心中國經濟有出現滯脹風險。

解決中國經濟當前困局的出路，其一是中國官方在財政政策上針對製造業有額外支持，其二是中美關稅戰需要短期內獲得解決。憧憬行業補貼等財政刺激政策，現階段只屬一廂情願的猜測，欠缺證據下資金持貨亦因此變得極不穩定，筆者認為反而專注中美貿戰緩和的潛在利好會更佳，中國無論如何都會發展5G，或會提振耐用品消費行業，均能提高全球半導體需求，美股市場中的高通及Applied Materials，是以上趨勢中較為廣泛受惠者，可考慮小注低吸部署。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士，作者及客戶並未持有上述股份)

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