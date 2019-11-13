歐股收市上揚　德國郵政升近4%

國際貿易關係進一步回暖，環球市況向好，推動歐洲股市上揚。英國富時100指數收報7,365點，升36點或0.5%；法國CAC指數收報5,919點，升25點或0.44%；德國DAX指數收報13,283點，升85點或0.65%。

全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)宣布，收購手工釀造啤酒製造商Craft Brew Alliance餘下的68.8%股權，後者估值高達3.21億美元(約25.03億港元)。百威英博股價全日上漲0.97%。

英國電訊商Vodafone提高了其對2020財年的調整後盈利預期，這得益於其對歐洲Liberty Global某些資產的收購以及出售其新西蘭業務，Vodafone股價收市上升3.09%。

德國郵政公布第三季度淨利潤為5.61億歐元，幾乎比去年同期的1.46億歐元增長三倍。德國郵政上揚3.82%。

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