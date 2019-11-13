美股收市：道指無升跌　納指創新高

中美貿易形勢未有新進展，美國股市周二(12日)收市反覆向好，其中納指創收市新高。道指收報27,691點，無升跌；標指收報3,091點，升4點或0.16%；納指收報8,486點，升21點或0.26%。

外媒報道，美國總統特朗普在紐約經濟俱樂部上表示，中美「可能很快」達成首階段貿易協議，但未有透露更多進展。

他又建議聯儲局落實負利率，指美國在與其他負利率的國家競爭時處於劣勢，在談到負利率時說應「給我一些」。

聯儲局主席鮑威爾將於本周三在美國國會發表講話並回答議員們的提問，他可能暗示貨幣政策將暫時保持不變。

另外，數據顯示投資者對Cboe波動率指數期貨合約的空頭押注上周創下歷史新高，反映交易員卻押注股市會進一步上漲，甚至波動性會更低。

Facebook股價全日升2.56%領跑科技股；亞馬遜則漲0.36%；蘋果公司及Netflix則分別跌0.09%和0.74%。叫車平台受壓，Uber和Lyft均跌約1.5%。

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