【零售浩劫】商舖售價指數年挫12%　佐敦舖減千萬求售

零售市場前景不明朗，舖位物業租售價滑落。差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，截至九月份，私人零售舖位售價指數報523.7點，按季回落約6.8%，按年更大幅下跌約12.5%。市場指出，佐敦有地舖減價逾千萬元放盤求售。

差估署報告指出，9月份各區舖位買賣成交量都少於20宗，當中港島區平均每方呎售價約33,964元，較八月低逾四成，相信原因是成交集中在非優質舖位有關。至於九龍及新界區呎價則約45,321與31,331元，當中新界售價按月跌幅達50%。

至於租金下調幅並不明顯，相信是大部分商舖租期仍未屆滿有關。9月份零售舖位租金指數報188.6點，按季減少約0.4%，按年低約0.3%。該數字較今年2月份191.7點的高峰，只累跌約1.6%。

若按地區劃分，9月份港島區舖位平均呎租約148元，按季下跌約6.9%，按年則跌約5.3%，其他九龍及新界區則仍上升。當中九龍區舖位平均呎租約181元，按季上漲47%，按年增22%。而新界區平均呎租約139元，較第二季漲約8.3%，與2018年比較亦升約9%。

整體消費意欲下降，零售及餐飲業生意大受打擊，連累舖位買賣市況淡靜。現時普遍業主已接受現實，只好減價吸引買家。佐敦道40至44A號聯德大廈一個地舖，面積約650方呎，早前叫價4,800萬元，最新調整至3,800萬元，減幅約20%。上址同樣連租約放售，現時由食肆以約8萬元租用，租期於明年底屆滿，回報率約2.5厘。

中原（工商舖）商舖部李世基表示，同區吳松街單號地下舖位面積約700方呎，另有約700方呎自建閣樓，以約3,200萬元放售。物業現由髮型用品店以約8.3萬元租用，租期至明年四月，回報率達3厘。

據了解，業主之前叫價約4,300萬元，至早前有感市道轉淡，遂先後調低叫價，累積減幅約25%，期望可吸引投資者洽購。

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