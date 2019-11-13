【股民熱話】港股抽埋呢次水就要提早收爐？

香港股市經歷1998年亞洲金融風暴、2003年非典型肺炎疫潮、2008年金融海嘯，股市有起有落，香港股民都能應付逆境過去。可今時今日香港的困境，股民的無力感，是未曾有過的「重」…

周一(11日)全港香港人如身處戰場，市場傳聞四起，又說或會停市，故見當日午後港股跌幅明顯擴大至一度跌逾八百點，後來政府才出來澄清。總而言之，依家香港亂象，政府根本無能力凝聚人心同化解分歧，官民衝突只會愈演愈烈，兩地價值觀的差距愈來愈大，政治爛局沒有解決的迹象。別說香港人有腳都想走，外資更加不敢久留。

呢個時候，阿里巴巴成為今年港股第一大新股，消息指最快將於周五開始公開招股。睇怕等呢隻中資巨無霸完成抽水之後，港股係龍係鳳即見真章。事實上，內地資金死托爛托，托住恒指，其中一個目的都係要確保阿里順利回歸，免得美國真的開打金融牌，中企包括阿里會遭到美國針對。若然呢個觀點成立，當阿里在港上市，完成千億元集資後，大概新股市場會有一段時間靜下來，港股亦未必可以再繼續逆政經敗局而行。

老實講，作為股民，唔怕跌市，最怕係股市估值長期離地，咁做真係買又唔係沽又唔係，冇嘢好做。依家香港的問題，實在難望一、兩年就能回復舊貌，因為世界上一種最難醫的病，就係心病。從呢個角度睇，除了份強積金要供到退休之外，老實講呢一刻股、樓的估值之高，都不見得值得投資。

仲係咪應該別人悲觀時我樂觀？至少呢一刻，筆者自問做唔出…

東方投資專欄作者 錢修

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