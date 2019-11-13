紫金礦業增發A股　集資近80億人幣

另外，公司指，2020至2022年未來3年是國際化發展重要之年，組織編制了主要產品產量規劃，其中，礦產金產量將由2019年預計的39噸，提升至2022年的49至54噸，年複合增長率介乎7.9%至11.5%；礦產銅產量將由今年預期的37萬噸，增至2022年的67至74萬噸，年複合增長率介乎21.9%至26%。

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