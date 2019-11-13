紫金礦業增發A股 集資近80億人幣
2019年11月13日 08:07
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紫金礦業(02899)公布，已收到中國證監會的許可，核准增發不超過34億股的A股新股。根據公司2019年第一次臨時股東大會的授權，是次發行約23.46億股A股，發行價為每股3.41元人民幣(下同)，不低於招股意向書刊登日11月13日(T-2日)前20個交易日A股均價，集資規模約79.99億元。
另外，公司指，2020至2022年未來3年是國際化發展重要之年，組織編制了主要產品產量規劃，其中，礦產金產量將由2019年預計的39噸，提升至2022年的49至54噸，年複合增長率介乎7.9%至11.5%；礦產銅產量將由今年預期的37萬噸，增至2022年的67至74萬噸，年複合增長率介乎21.9%至26%。
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