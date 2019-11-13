【市前重點睇】美股反覆向好 金價向下

●美匯指數在98.3水平；圓匯報108.98；歐元兌美元報1.101；英鎊高見1.2862。港匯報7.8291。離岸人民幣(CNH)在7.02水平上落。金價受壓，最新報1,458美元。油價下跌，紐油報56.64美元。道指期貨跌27點。香港社會衝突持續，俗稱「黑期」的新加坡港股期貨挫逾200點。另新西蘭將議息。

●美國總統特朗普表示，中美磋商已近尾聲，可能很快達成第一階段協議；只有在對

美國企業和工人有利的情況下，自己才會簽字；如果協議不能達成，美國將大幅提高對中國商品的關稅。

●特朗普表示，美國在與其他負利率的國家競爭時處於劣勢，在談到負利率時說應「給我一些」。

●美國費城聯邦儲備銀行主席哈克表示，如果美國陷入經濟衰退，最理想的回應方式應該是大規模財政刺激，而不是實施負利率。

●美國10年期國債孳息率下跌0.7點子，報1.9347厘。

●即月恒生指數夜期收報26,910點，跌72點，低水155點，成交15,315張。

●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報26,925點，跌139點。

●紐約期油收報每桶56.8美元，跌0.06美元或0.11%；布蘭特期油收報每桶62.06美元，跌0.12美元或0.19%。

●紐約期金收報每安士1,453.7美元，跌3.4美元或0.2%，連續4日下跌，並創自8月以來收市新低。

●歐洲央行的負利率政策調整促使現金從德國湧入意大利，意大利在歐洲央行的存款增加。歐洲央行官員Coeure指，流動性出現大量重新分配。

●中國總理李克強表示，今年以來經濟運行保持在合理區間，城鎮新增就業提前達到全年目標，並要求更有效運用逆周期調節工具，優化地方政府專項債使用。

●中國銀保監會：中國政府擁有處理問題銀行所需的方法和措施，包括兼併重組，破產是最後選擇。

●中國銀保監會：第三季度末商業銀行不良貸款率按月上升至1.86%，累計淨利潤1.65萬億元人民幣。

●香港交易所計劃2020年在ETF市場引入更多的微觀結構提升措施，改善流動性。

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