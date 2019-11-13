【專家點評】炒盈利復甦概念　呢隻股有得諗…

恒指受制28,000點，亦借中美貿易協議存變數及本地局勢轉壞而大幅回吐，目前回落至26,800至27,300點的徘徊區。市勢不穩，個別炒復甦的股份卻有表現。

9月以後，造紙業步入傳統需求旺季，國內造紙廠開始提價。目前紙廠訂單量處於較高水平，庫存壓力也不大，需求也較旺盛，預計10月底之前紙價有上漲空間。內地網購盛行，在高基數仍錄得良好增長，阿里雙十一網購活動，成交2,684億人民幣創紀錄，按年增長25.7%，網購會大量消耗牛卡紙，這對理文的產品需求及價格有利。

再者，最近公布10月的財新製造業指數為51.7，按月回升3個百分點，反映中小企業的出口訂單持續有改善，對理文是十分利好。此外，人民幣近期回升，加上中美貿易戰明年預期轉趨緩和，都令其在營運上有復甦的條件。上半年其產品每噸淨利潤為597港元，預期下半年該指標會進一步改善。

該股股價與盈利均在2017年見頂，經過近兩年的調整，無論行業及企業的最壞時刻已過，風險回報水平開始轉正，有利股價追落後。隨着內地出口市場回穩，以及網購推動紙品需求上升，經營狀況將出現改善，明年盈利復甦的故事仍可推動股價上升，建議在5元吸納，目標價5.85元，止蝕可定於4.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－