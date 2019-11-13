港股挫逾500點　友邦跌逾3%　地產股沽壓重

港股愈跌愈深，恒生指數挫543點，低見26,522點，連50天線亦宣告失守，10月底起步的「六連陽」升幅化為烏有。國企指數跌近200點，主板成交160億港元。

友邦保險挫逾3%；中國移動及香港交易所跌逾2%；滙豐控股、工、中、建三大內銀股及中國平安跌逾1%；今日公布業績的騰訊跌近1%。

【09:42】港股挫逾400點 地產股沽壓重

港股跌幅擴至超過400點，恒生指數挫至26,600水平；國企指數跌過百點，主板成交70億港元。

友邦保險跌2.2%拖低大市；香港交易所亦跌逾2%。滙豐控股跌逾1%；工、中、建三大內銀股亦跌逾1%。

社會暴力衝突升級，地產股捱沽。九龍倉置業挫逾4%；新世界發展跌3%；新鴻基地產及信和置業跌逾2%。

【09:20】恒指失守兩萬七 騰訊績前靠穩

港股開市受壓。恒生指數跌304點或1.12%，報26,761點；國企指數低開123點或1.15%，報10,567點。

騰訊績前升0.4%。其餘重磅股均向下，友邦保險、中國移動、建設銀行低開約1%；滙豐控股低開0.2%。

恒安國際挫3.4%，為表現最差藍籌股；港交所低開近3%；九龍倉置業低開2.6%。

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