【即市分析】醫藥股應該買定沽？

其次，中美貿易談判時晴時雨，但距「大結局」仍有一段距離，而行業受貿易戰影響輕微，本身已具備不俗防守力，加上內地人口老化，經濟卻持續增長，民眾對藥物需求具鋼性，故亦增加不少吸引力。

雖然，純睇石藥及中生製藥兩大指標股，行業上升動力開始減弱，但要留意短期下跌可能是機不是危，事關今轉回軟，主因是整體大市氣氛轉差，以及年內股價累升唔少，估值不算太吸引所致，但要留意其實行業基本面未變，且仍是少數能持續跑贏大市的板塊之一，故從牌面睇，候低吸納比趁高沽更合情合理。

走勢上，石藥股價早前上破20元後最高見過21.65元，昨日(周二)即市一度失守10日線約20.6元，惟最後失而復得，故短期宜觀察能否守穩10日線及20元關支持，若能守穩值得逢低吸納睇中線，目標價24元，跌穿20元止蝕。

至於中生製藥走勢則較弱，11月8日連跌3日，先後失守10日及20日線，MACD牛叉轉熊叉，走勢轉弱，中線可觀察10元關支持後才謀定後動。

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