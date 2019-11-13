【即市分析】醫藥股應該買定沽？
2019年11月13日 10:00
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中國生物製藥
東方產經專欄作者股博士：中美貿易談判發展仍然未明朗，不過都唔係全部板塊冇得炒，但就要明白「進退有時」的道理。好似早前升得幾好的醫藥股近期就放軟手腳，兩隻大熱藍籌石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)，近日上升動力均減弱，究竟應該趁高沽定吼位買貨呢？(醫藥器械板塊追蹤：https://bit.ly/2BDqtwG )
從基本面分析，醫藥板塊早前領跑港股並非無的放矢。首先，內地作為醫藥業龍頭的恒瑞醫藥(600276.SH)股價今年以來反覆向上，加上首三季多賺近三成，增速較上半年加快，直接刺激起中港兩地醫藥股氣氛。
其次，中美貿易談判時晴時雨，但距「大結局」仍有一段距離，而行業受貿易戰影響輕微，本身已具備不俗防守力，加上內地人口老化，經濟卻持續增長，民眾對藥物需求具鋼性，故亦增加不少吸引力。
雖然，純睇石藥及中生製藥兩大指標股，行業上升動力開始減弱，但要留意短期下跌可能是機不是危，事關今轉回軟，主因是整體大市氣氛轉差，以及年內股價累升唔少，估值不算太吸引所致，但要留意其實行業基本面未變，且仍是少數能持續跑贏大市的板塊之一，故從牌面睇，候低吸納比趁高沽更合情合理。
走勢上，石藥股價早前上破20元後最高見過21.65元，昨日(周二)即市一度失守10日線約20.6元，惟最後失而復得，故短期宜觀察能否守穩10日線及20元關支持，若能守穩值得逢低吸納睇中線，目標價24元，跌穿20元止蝕。
至於中生製藥走勢則較弱，11月8日連跌3日，先後失守10日及20日線，MACD牛叉轉熊叉，走勢轉弱，中線可觀察10元關支持後才謀定後動。
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