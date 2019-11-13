【專家點評】內銷服裝股值得關注

早前，紡織服裝板塊公司公布19年第三季度年報，19年1至9月行業整體實現營收為1,915.67億元(人民幣‧下同)，按年下跌0.28%，實現純利120.94億元，按年下跌20%。扣除非核心項目後，淨利潤達到91.87億元，按年下跌24.42%。

今年首9個月，全國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品銷售額累計按年增長3.3%，比去年同期減速5.6個百分點。服裝終端零售較為疲弱，預計隨着減稅降費的措施出台，以及受到去年同期高基數效應影響，加上第四季度銷售旺季的刺激，預計第四季度服裝銷售將呈現輕微復甦。綫上商品服務零售額為7.32萬億元，按年增長1.045萬億元，幅度達到16.55%，雖然增幅放緩，但因受上半年促銷力度加強，銷售額進一步增加。

中國海關總署數據顯示，今年首9月「紡織紗綫、織物及製品」、「服裝及衣着附件」、「鞋類」的累計出口分別為891.58億美元、1,127.95億美元、354.73億美元，累計同比下跌分別爲0.15%、4.8%、0.07%，出口量也持續降低，9月份呈減少趨勢。我們認為，隨着中美貿易戰談判的不確定，世界經貿問題不斷升溫，紡織服裝行業整體訂單量面臨較大壓力。

人民幣兌美元今年首4個月呈上升趨勢，但基本保持穩定。從五月份以來，受中美貿易談判結果影響，出現持續貶值的情況。截至10月31日，人民幣兌美元中間價為7.0533。我們認為匯率近半年來變化幅度較大，多數擁有出口業務的紡織製造企業均有相應對沖措施，故匯率變化對紡織製造業利潤的影響較小。

盈利能力方面，我們重點關注的公司第一至三季收入增長分別為8.81%、8.75%及8.26%，增速按季下滑。我們預計第四季度按季數據將顯著回升，全年整體保持高增長趨勢。第一、第二及第三季度盈利分別倒退4.18%、倒退0.33%及增長27.19%。投資建議方面，我們認為中國各子領域規模處於持續增長階段，但增速有所放緩，未來童裝、運動服裝行業處於高景氣賽道。

中國銀河國際研究部

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