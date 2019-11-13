修例風波：銀行公會指多家銀行分行暫停服務

香港銀行公會公布，鑑於特殊的交通情況，香港各區周三(13日)均有部分銀行分行需要暫停營業，未能提供正常銀行服務。公會表示歉意，希望市民諒解。

據該會官網，暫停服務的銀行分行包括渣打銀行(香港)旗下柴灣、鰂魚涌、太古城、北角、銅鑼灣、跑馬地、金鐘、中環、上環、石塘咀、香港仔、尖沙咀、紅磡及荃灣分行。

星展銀行(香港)旗下九龍塘、紅磡、旺角、油麻地及元朗的分行。花旗銀行(香港)的旺角分行私人客戶業務中心、又一城分行、旺角分行。富邦銀行(香港)的旺角、佐敦分行。大眾銀行(香港)轄下粉嶺分行。東亞銀行的又一城、旺角、旺角北、元朗、九龍站圓方、佐敦、香港大學、香港中文大學、香港科技大學及香港理工大學分行。

交通銀行旗下屯門及沙田分行；集友銀行的屯門分行。招商永隆銀行旗下旺角、西灣河、元朗分行。中國工商銀行(亞洲) 旗下西灣河、旺角、荔枝角、葵芳及元朗分行。

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