【港股格局】沈慶洪料短線支持位26600點
2019年11月13日 10:49
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騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，投資者觀望中美能否達成首階段貿易協議，加上近日香港社會事件惡化，市場投資氣氛不太樂觀，預期恒指短線在50天線約26,600點有一定支持，上方阻力則在27,300點。
他補充，騰訊(00700)即將公布第三季業績，如果業績對辦，股價可望上試340港元甚至更高水平，料對後市有幫助，但若盈利表現無驚喜，股價受壓亦將拖累大市。另外，有傳阿里巴巴即將本周後期招股，料可穩定市場氣氛，但若成功上市，對騰訊或有攤薄效應，對後市走勢亦有影響，投資者宜留意上述兩大消息對大市的影響，在未明朗化前，料港股維持上落市格局。
近日市況轉差，但資金流向新經濟股，將於月底公布業績的美團點評(03690)及小米集團(01810)近日獲「北水」鍾情，股價表現相對硬淨。沈認為，後市走向要留意業績表現，美團若能保持第二季的高增長，股價有望挑戰100元大關，但若未如預期，後市則會下試88元支持。至於小米估值現處合理水平，除非業績表現亮麗，股價才有機會突破，反之仍會於8.5元至9.5元之間徘徊。
他又指，大市近期偏靜，資金再流入物業管理股避險，不少股份屢創新高，不過板塊估值偏高，股價波動性加劇，升勢或會放緩。但在大市未有方向之前，料資金仍會在此板塊炒作，有貨的投資者可定止賺位繼續坐貨，但若冇貨在手，則不宜高追，至少調整至10天線附近才作考慮。
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