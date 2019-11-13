【港股格局】沈慶洪料短線支持位26600點

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，投資者觀望中美能否達成首階段貿易協議，加上近日香港社會事件惡化，市場投資氣氛不太樂觀，預期恒指短線在50天線約26,600點有一定支持，上方阻力則在27,300點。

他又指，大市近期偏靜，資金再流入物業管理股避險，不少股份屢創新高，不過板塊估值偏高，股價波動性加劇，升勢或會放緩。但在大市未有方向之前，料資金仍會在此板塊炒作，有貨的投資者可定止賺位繼續坐貨，但若冇貨在手，則不宜高追，至少調整至10天線附近才作考慮。

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