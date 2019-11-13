無懼跌市　散戶做淡帳賺一倍

恒指周三下跌500點，有散戶早着先機做淡，暫時帳面勁賺一倍。

散戶Anlou表示：「上個禮拜買咗恒指熊證，依家帳面賺約一倍，如果恒指跌到26,000點水平就會食胡。香港社會局勢都冇緩和，甚至愈嚟愈升溫，港股中長線來講都係要跌，極其量大跌後有少少反彈，恒指可能要跌至25,000點。」

散戶Harvey指：「暫時我對港股看法唔太淡，雖然投資者信心短暫受影響，但香港金融體系依然穩健，一些喺香港以外有業務嘅股份跟跌，其實係執平貨嘅機會，依家會陸續分段入市，博中美貿易談判開始有曙光。不過香港地產股同公用股就唔會掂。」

散戶Eric話：「大市上周走勢其實唔錯，突破技術位應可以再上，但依家倒跌去返上升通道底部，要睇睇港府點樣處理，社會事件會唔會惡化落去。我沽咗啲喺低位買嘅股票，例如半新股、中小型股，再觀望吓事態發展先。」

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