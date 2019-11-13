【即市分析】吉利汽車升勢能否持續？

吉汽早前公布，集團10月總銷量約13萬部，按年增長1%，按月升約14%。當中10,294部為新能源和電氣化汽車，延續自7月低位4,476部的復甦趨勢。10月出口則按年增長約124%至2,986部。

參考大行瑞銀睇法，該行指吉汽股價大反彈，料已反映短期盈利復甦的利好因素。惟面對本地品牌競爭、監管要求提升，整體市場前景仍有風險，料下半年仍受部分風險衝擊，整體銷售較預期差，新增產能將帶來額外折舊成本，將其評級由「買入」下降至「中性」，目標價調升至16元，相當於2020年市盈率預期12倍。

走勢方面，吉汽於10月底突破頭肩底的頸線即14元水平，照量度升幅計，料可升抵17元之上。以昨日收市價15.2元計算，潛在升幅逾1成，值博率有但又不是太吸引。技術上，現時其14日RSI回落，MACD牛叉持續收窄，熊叉將現，後市調整的風險不小。故僅可小注，且嚴守跌穿20天線14.6元止蝕。

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