中芯調高全年EBITDA指引　慎控產能擴張

首席執行官之一趙海軍提到，中芯上季中國及香港區收入按季增長10%，中港以外的「歐亞大陸」收入按年大增約56%，而美國收入則大致穩定。技術方面看，中芯正為市場當今焦點14納米拓展中外客戶，目前應用範圍包括高檔消費者電子產品及人工智能(AI)等，正開發無線射頻產品，而客戶亦對其運用先進製程所產的汽車相關產品感到滿意。他又謂，28納米繼續得到客戶歡心和市場需求。

一名分析員提到全球晶圓代工廠於28納米的產能愈來愈多令價格受壓，究竟14納米產品的毛利率會否高過28納米。曾任台積電高層的另一首席執行官梁孟松回應道，中芯往後會按客戶需求審慎安排產能，因此「不會出現28納米所面的問題」，但同時相信28納米的表現明年會有所改善。他又表示，中芯明年會有12納米產品小量生產。

趙指出，中芯產能利用率高企但不會急速擴張下，出貨量不會有很大增長。14納米只是剛剛量產和推廣，要明言產量會有多少是言之過早。

中芯第四季毛利率指引達23%至25%，比第三季高2至4個百分點。梁表示，這是因為北京的12吋晶圓廠產能利用率高企、把盈利能力長期低迷的意大利晶圓廠「甩手」。中芯將上海一個以28及40納米技術生產的12吋晶圓廠關掉，然後運到北京的12吋廠房，產能整合對毛利率也有很大幫助。兩成毛利率可望維持，但究竟明年能否處於第四季預期的高位，暫時言之尚早。

梁又說，今年公司晶圓代工相關的資本開支預算為21億美元，主要用於FinFET相關先進技術，估計明年也會差不多。

中芯董事長周子學相隔兩年再度出席業績發布會。他表示，過去兩年公司內部經歷了「前所未有的改革」，大幅精簡組織，採用更嚴格的管理文化、團隊行動力進一步提高，技術顯著進步，並加深了與中外客戶和供應商的互信。他特別點名表揚梁孟松帶領公司在「多個先進工藝節點得到鍛煉」。

周續稱，全球宏觀環境未來幾年仍將複雜，但5G和AI將大幅提高半導體需求，期望明年重振成長。另一方面，中芯亦為成熟技術設立了產品開發團隊，如CMOS影像感應器、拍紋識別、藍牙，透過持續創新積極拓展客戶，讓中外客戶的產品採用中芯。

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