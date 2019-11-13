【午市重點睇】人民幣續弱勢　油價軟偏

2019年11月13日 12:02
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    ●亞洲市，美匯指數企98.3；圓匯報109.05；歐元兌美元報1.101；英鎊守1.284。港匯處7.8306。離岸人民幣(CNH)在7.02水平。金價報1,457美元，布油企61.96美元，紐油報56.75美元。道指期貨跌63點。
    ●港股挫逾500點，恒生指數半日跌477點或1.76%，報26,587點。https://bit.ly/2O5yCQ9
    -標普削滙豐控股評級展望至「負面」。
    -新股專輯：中國飛鶴及利華股價潛水。
    -新股專輯：據報阿里巴巴周三起路演。
    -新股專輯：Home Control每股1.02元定價。
    -紫金礦業增發A股，集資近80億元人民幣。
    ●【即市分析】
    -吉利汽車升勢能否持續？https://bit.ly/371wC44
    -醫藥股應該買定沽？https://bit.ly/2qLnY9i
    ●A股快報：滬深三大指數半日收市個別發展，滬綜指跌0.1%。https://bit.ly/2rEIsB8
    ●亞洲股市：日股中段挫約200點。https://bit.ly/2phIhee
    ●公司業績：
    -百濟神州第三季虧損擴至逾3億美元。
    ●港元拆息︰1個月期漲至2.39厘。
    ●人民幣兌每美元中間價跌穿7算關口，報7.0026，較上日下調38點子。
    ●人行不進行逆回購操作。
    ●新西蘭意外維持利率1厘不變。
    ●修例風波：銀行公會指多家銀行分行暫停服務。
    ●日本10月PPI按年跌0.4%。
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