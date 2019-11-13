【專家點評】「零工經濟」興起　自由工作者如何自保？

上回提到受僱和自僱人士的醫保取捨，今次欲進一步談談自由工作者的處境與「自保」方針。近年不少網上平台，如網約司機，外賣平台速遞員等新型職業日漸普及，「零工經濟」（Gig Economy）一詞亦成爲全球就業市場的熱門話題。

根據美國自由工作者聯盟的報告，預計全美於2020年將有四成勞動人口爲零工經濟下的自由工作者，透過互聯網等共享經濟平台賺錢謀生。在全球化影響下，相信香港亦將有愈來愈多自由工作者。

所謂「零工經濟」，即以科技打破傳統的僱傭形式，讓員工在工作上獲得更大的控制權，生活中亦增加不少彈性和自主性。然而在零工經濟下，大多數企業平台沒有與員工簽訂正式的勞動合約，導致員工面對缺乏勞工保障的問題。

以外賣平台爲例，外賣員一般不被平台公司視為「受僱」勞工，而是「合作夥伴」的關係。於是他們一般沒有帶薪假期以及團體保險。收入不穩定之餘，更需要自行承擔工作上的風險。

對於一班在零工經濟下生存的上班族而言，為自己編制一張安全網，提升抵禦風險的能力乃是首當其衝的需要。購買醫療保險，為意外突發時能有所保障已屬明智之舉，然而市面上的產品數量眾多，良莠不齊，要選出一份合乎自己需要又值得信賴和全面的產品著實費神。

在此，筆者為自由工作者推薦受政府監管的自願醫保，這種產品分為標準計劃及靈活計劃。各保險公司推出的標準計劃必須符合政府規定的條款及保障項目，除了極小量允許的輕微改動外，不同保險公司提供的標準計劃大致相同，方便消費者自行比較。而靈活計劃則提供相等於標準計劃的基本保障，再加上富彈性的附加保障，包括更高的保障額及更闊的保障範圍，如緊急門診治療。

消費者可以因應自身的需求購買適合的產品。此外，自願醫保的保障範圍比普通醫保更爲全面，性價比更高。對於一眾自由工作者而言，絕對是既方便又全面的選擇。

自願醫保通(myVHIS)行政總裁 麥融斌

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