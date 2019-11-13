【瑞通推介】績前部署美團窩輪牛熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普表示中美可能很快達成首階段貿易協議，但若不達成協議將顯著上調關稅。道指隔晚平收於27,691點。

港股周二(12日)走勢反覆，在人民幣回升以及騰訊控股支撐下，恒指周二收報27,065點，升138點或0.5%。周三(13日)早段回吐逾500點，一度跌穿26,500點，技術上一舉失守20、50及100天線。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾670萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,300萬元，反映較多投資者認為港股跌勢未止。周二其牛證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。

騰訊控股周三(13日)公布季績，券商平均預期集團非通用會計準則盈利按年增長約18%至近40%，收入按年升18.5%至24.5%，但普遍看淡其廣告收入表現。而集團旗下騰訊音樂上季業績勝市場預期，配合有傳騰訊夥任天堂進軍美國遊戲市場，刺激其股價周二收升2.2%，以全日高位330.2元收市。股份周三早段輕微高開後回落，失守330元，下試10天線支持(約326.7元)。周二分別有超過210萬和890萬元淨流入其好倉和淡倉，反映投資者對該股業績前後股價表現好淡分歧。

美團點評周二回勇，收升4.5%於95.5元，為近全日高位，一舉升破10天和20天線。該股周二繼續成為北水流入最多個股，淨流入2.57億元。股份周三早段好淡爭持，高位曾升至96.3元，其後於95元水平徘徊。集團將於下周四(21日)公布季績。周二分別有1,068萬和316萬元淨流入其好倉和淡倉。

券商預期內地新版《國家醫保藥物目錄》將於下周公布結果。將於下周一(18日)公布季績的石藥集團，股價前日逆市上升後，周二微跌收市，收於21元關前。周三早段略回，徘徊在21元之下，跌幅小於大市。周二有逾180萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有70萬元淨流出。

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