拋離英美！銅鑼灣續蟬聯全球最昂貴商業街榜首

根據戴德梁行最新發布的《全球主要大街》資料顯示，香港銅鑼灣蟬聯全球最昂貴商業街，其次為紐約第五大道上段和倫敦新邦德街。

香港銅鑼灣於去年取代紐約第五大道上段連續5年位居榜首位置。而今年銅鑼灣再次蟬聯全球第一，租金為每年每平方呎2,745美元，第五大道上段則位列全球第二，租金為每年每平方呎2,250美元。倫敦新邦德街位居全球第三，其租金於過去12個月按年上升了2.3%，每年每平方呎1,714美元。

戴德梁行歐洲、中東及非洲零售市場研究部主管Darren Yates表示，就租金表現而言，今年的結果令人鼓舞，主要零售街道租金依然表現強勁。全球頂級零售商業街道的租金一向非常穩定，零售走向亦趨清晰。然而，在表現偏軟的地區，尤其是歐洲和北美較為成熟的市場，租金面臨下行壓力。在亞太地區，市場更加多樣化，零售業普遍表現良好。

亞太區表現強勁，80%以上的地區租金有所上升或保持穩定。印度的表現尤其強勁，多個城市的租金錄得升幅。香港面對近期動盪局勢，零售租金表現尚可，但未來市況則充滿不確定因素。

戴德梁行香港商業地產部主管、執行董事林應威表示，根據截至2019年6月本報告完成時的統計資料，香港銅鑼灣今年再次成為全球最昂貴的零售街道。不過，自6月起，香港局勢不穏，遊客人數和零售額大幅下降，部分零售商周末運作大受影響，故香港零售市場承受的壓力愈來愈大。

香港的零售租金於過去幾個月錄得跌幅，到年底前租金走勢未見明朗。然而，部分零售商卻認為目前的市場調整是一個難得的機會，讓他們重返一線商業街道，故預計一線商業街道的店舖組合將會出現一些調整。另外，當中以針對大眾市場需求和本地消費的行業，例如教育、生活、體育與運動休閒等，表現會較為理想，故這類型的零售商正謹慎地尋找擴充的機會，或尋求更有利的租賃條款。

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