【專家點評】藥明生物可現價收集
2019年11月13日 14:15
東網電視更多新聞短片
內地十月金融數據大幅下跌，新增人民幣貸款6,613億元(人民幣‧下同)，低於預期的8,000億元；新增社會融資6,189億元，低於預期的9,500億元。市場憂慮內地經濟融資需求偏弱，影響經濟增長動力，周二A股偏軟，滬綜指一度跌穿2,900關口。近期人民幣兌美元有所回落，加上本港社會更加動盪，以及阿里巴巴的上市預期令市場資金流動性承壓，預期港股短期上漲空間有限。
個股推介方面，藥明生物(02269)是全球領先一體化生物製藥平台，協助國際大型藥企研發新藥。事實上，全球首20大製藥公司，超過一半是藥明的客戶；加上近年內地生物製藥行業發展急速，藥明生物業務出現爆炸性增長。一九年上半年盈利急升80%至4.5億元，未來前景仍然秀麗。雖然藥明生物近期以85港元配股，令股價走勢暫時出現反覆，但仍企穩於配股價附近。可於現價收集，目標價95港元，跌穿78港元止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。