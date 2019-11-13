【專家點評】藥明生物可現價收集

內地十月金融數據大幅下跌，新增人民幣貸款6,613億元(人民幣‧下同)，低於預期的8,000億元；新增社會融資6,189億元，低於預期的9,500億元。市場憂慮內地經濟融資需求偏弱，影響經濟增長動力，周二A股偏軟，滬綜指一度跌穿2,900關口。近期人民幣兌美元有所回落，加上本港社會更加動盪，以及阿里巴巴的上市預期令市場資金流動性承壓，預期港股短期上漲空間有限。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

－－－－－－