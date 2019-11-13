修例風波：香港銀行界緊急呼籲員工注意安全

美國財經媒體彭博社報道，隨着香港社會動盪升級，甚至發生在銀行業辦公室門外的街道，業界提高了警戒級別。

法國巴黎銀行周三(13日)告訴員工，對於已經計劃召開的會議，管理人員應當視情況變化，毫不猶豫地取消並重新安排時間。與其他銀行一樣，該行也敦促擔心上下班安全的員工考慮在家辦公。

摩根大通的員工被告知，在需要靈活安排，例如家庭需要、學校停課、交通問題的情況下，可自主做決定。該行香港業務行政總裁Filippo Gori說：「基於當前形勢，我希望確保員工很好地理解這點，感謝您在這個城市最困難的時期團結一致，齊心協力，並支持我們的客戶。」

滙豐控股鼓勵員工在盡可能的情況下遠程工作，與經理保持聯繫。其他銀行也傳達了類似信息。德意志銀行稱，所有員工在上下班途中都應注意安全，對周圍情況保持警惕，並在出發前往辦公室之前檢查出行計劃。

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