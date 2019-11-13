修例風波：香港4大支柱動搖　經濟衰到明年

美國財經媒體彭博社經濟學家萬千撰文稱，一系列關鍵指標顯示，香港不斷升級的抗議活動，正對經濟造成打擊，第4季經濟進一步萎縮幾乎是板上釘釘，更重要的是，其追蹤的數據幾乎未顯示，明年經濟下行壓力會有所緩解。

他指出，企業和消費者受影響、訪港旅客暴跌，以及信心遭到的強烈打擊，正加劇全球經濟放緩給香港帶來的壓力。4大支柱產業：金融、旅遊、貿易和物流、專業和生產者服務，都面臨着巨大逆風。彭博社經濟研究最關注的7個高頻指標中，有4個繼續亮起「紅色信號」，即企業信心、貿易、零售，以及旅遊。

舉例來說，10月香港綜合採購經理指數(PMI)從9月的41.5，跌至歷史低點39.3，表明私營企業活動進一步收縮。

10月樓價按年下降2.6%，為連續第3個月下跌；房屋銷售按年連續第5個月下滑。

香港9月進出口總額按年下降8.9%，與8月跌幅相若。

商品貿易在香港經濟增長中所佔的比重約18%，而與中國內地的貿易額佔香港貿易總額的一半左右，最新數據顯示，雙邊貿易情況不佳。繼9月下降11.7%後，10月中國與香港的雙邊貿易額(進出口總額)按年大跌了15.7%。

9月零售額按年下降18.3%，為連續第3個月出現雙位數跌幅。

9月訪港旅客數按年下降34.2%，連續第2個月出現兩位數跌幅。訪港旅客帶動了香港旅遊業的發展，而旅遊業在香港經濟增長中所佔的比重達到4.5%

香港原本也有些積極信號，例如美元兌港元一年期隱含波動率10月底降至1.34%，一個月前為1.63%，反映出市場對聯繫匯率制的擔憂減少；恒生指數10月上漲3.1%，9月上漲了1.4%，可能反映出中美在第一階段貿易協議方面取得進展。不過，由於近日社會動盪再次加劇，恒指一瀉如注。

－－－－－－