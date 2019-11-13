領展：下半年會努力回購4700萬個基金單位
2019年11月13日 15:14
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聶雅倫
由於道路交通受阻，領展(00823)首次以網上直播方式舉行業績記者會。公司主席聶雅倫承認，近月的示威衝突確實對旗下商場租戶生意有影響，然而資產組合內逾五成都是超市或餐飲等日常生活所需的服務或貨品，抵抗逆市能力良好。公司亦會與個別受影響租戶傾談協助的方法。
行政總裁王國龍補充，面對示威衝突的影響，公司首要考慮顧客、租戶、員工的安全。其中有不少設施受到破壞，公司花了很多人力物力，盡快去修復和保持營運。惟他未有提供7至9月商戶銷售數字，只表示，3至9月商戶銷售平均上升8.9%。
截至9月底止的半年，公司續租租金調整率為18.1%，按年下跌4.4個百分點，聶雅倫表示，未來增長情況須視乎未來的環境，他不作預測。王則認為，業績期內有加租，但亦有唔少租約減租，而續租租約為三年期，即做到每年平均加租約6%，算是一個不錯的表現。
財務總監黃國祥表示，公司6月曾宣布有意回購最多6,000萬個基金單位，惟由於市價波動，或公司處於資訊敏感時期不能做買賣等原因，而致上半年只能回購約1,300萬個基金單位，涉資約11億港元。
他稱，下半年公司仍會面對上述的情況，但仍會致力去回購餘下約4,700萬個基金單位的目標。
至於公司將每手買賣單位一拆五，聶雅倫表示是為了回應股東會上股東的訴求。王補充稱，有關的做法，希望可以讓更多散戶參與公司基金單位的買賣，而現時散戶股東佔比約為三成。
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