領展：下半年會努力回購4700萬個基金單位

行政總裁王國龍補充，面對示威衝突的影響，公司首要考慮顧客、租戶、員工的安全。其中有不少設施受到破壞，公司花了很多人力物力，盡快去修復和保持營運。惟他未有提供7至9月商戶銷售數字，只表示，3至9月商戶銷售平均上升8.9%。

截至9月底止的半年，公司續租租金調整率為18.1%，按年下跌4.4個百分點，聶雅倫表示，未來增長情況須視乎未來的環境，他不作預測。王則認為，業績期內有加租，但亦有唔少租約減租，而續租租約為三年期，即做到每年平均加租約6%，算是一個不錯的表現。

財務總監黃國祥表示，公司6月曾宣布有意回購最多6,000萬個基金單位，惟由於市價波動，或公司處於資訊敏感時期不能做買賣等原因，而致上半年只能回購約1,300萬個基金單位，涉資約11億港元。

他稱，下半年公司仍會面對上述的情況，但仍會致力去回購餘下約4,700萬個基金單位的目標。

至於公司將每手買賣單位一拆五，聶雅倫表示是為了回應股東會上股東的訴求。王補充稱，有關的做法，希望可以讓更多散戶參與公司基金單位的買賣，而現時散戶股東佔比約為三成。

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