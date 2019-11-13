【專家點評】持盈保泰　靜觀其變

從卦象顯示，恒指走勢正處於《火山旅》變《火天大有》之中，在自然界中，「火」

性炎上，本代表着上升的動能，然而因在易經中，「火」亦代表着戰火，「火」的動能必須依附燃燒物才能生火，然而卦中並無木，所以火勢亦難以持續。今「旅」卦和「大有」卦皆帶有「火」的元素，因此便可預示恒指在短期內的走勢必然甚為反覆。

承接上週預示恒指踩老虎尾的「履」卦，提醒各位要慎防大市忽然回吐以致資金被困，《序卦傳》曰：「窮大者必失其居，故受之以旅。」「旅」卦的卦象為山火通紅，燃燒物快被燒光的景象，「窮大者」則指火勢過猛。此外，「旅」字的本意為軍隊的編制，五百人為一旅，時至今日，引伸為旅行度假，不過無論如何，皆有離開居所之意，對投資者而言，居所亦即市場也。

而「大有」卦則為豐收之象，引伸為套現。日前恒指連續兩日合共下跌了逾1,000點，且約有1,400隻港股下跌，已反映有不少投資者已選擇持盈保泰。

回顧恒指由10月10日25,522點上升至11月8日27,895點，幅度有2,373點。若然以黃金比率0.5計算其調整幅度，則為26,708點。日前雖然美國總統特朗普表示，美中貿易談判進展良好，但卻指有關報道美國準備撤銷對中國徵收關稅的幅度並不正確，加上本港的衝突事件仍未能樂觀，因此投資者還是控制好持倉比率，靜觀其變為上策。

玄學金融家 鄭勤龍

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